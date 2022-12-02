В Севастополе иностранка под видом соцработника обменяла пенсионеру рубли на фальшивые евро

В Севастополе вынесен приговор в отношении жительницы соседнего государства, которая похитила у пенсионера более 60 тысяч рублей. Женщину осудили за мошенничество.

В июне этого года она под видом социального работника во дворе жилого дома по пр. Гагарина в ввела пожилого мужчину в заблуждение о том, что может ему выдать социальную выплату в иностранной валюте в размере 2 тыс. евро с условием передачи ей разницы в рублях, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

За переданные пенсионером 64 тысячи рублей она вручила ему сувенирные банкноты, имитирующие евро, и скрылась с места преступления.

Женщине вынесено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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Ольга Сурикова