В Севастополе задержали рецидивистку за посты в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ

В Севастополе уже во второй раз будет привлечена к к ответственности местная жительница за посты в соцсетях, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

В ходе мониторинга соцсетей были обнаружены ее публикации. Личность девушки была установлена, и она задержана. Нарушительницей оказалась 26-летняя местная жительница. В марте этого года девушка уже была привлечена к ответственности за аналогичную противоправную деятельность.

Суд признавал ее виновной и назначал штраф в размере 30 тысяч рублей. Но она продолжила размещать дискредитирующие деятельность ВС РФ материалы в Интернете.

В настоящее время в отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, а собранные сотрудниками полиции материалы направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Симферополе суд привлек к ответственности жительницу Крыма за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ

Ольга Сурикова