Илья Журавлев: Наш гражданский долг – сделать все возможное для наших воинов и их семей!

В ходе сегодняшнего заседания заксобрания Севастополя в первом чтении был принят законопроект о социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших участников специальной военной операции.

Предполагается, что участники СВО получат 12 мер соцподдержки, в том числе компенсации в размере 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте, прием детей в образовательные учреждения.

Члены семей получат 11, а члены семей погибших также 12 мер поддержки.

В поддержку законопроекта выступил глава фракции ЛДПР, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

«Сегодня каждый принимает участие в этой великой борьбе в меру своих сил: кто-то на производстве, кто-то в школе, кто-то в госпитале, кто-то на информационном фронте. Но есть те, кому приходится защищать мир от нацизма непосредственно на линии огня, те, кто каждый день ради нас с вами, ради будущего наших детей и внуков рискует собственной жизнью и здоровьем, рискует оставить своих детей сиротами. Наш с вами гражданский долг – сделать все возможное для наших воинов и их семей», — отметил вице-спикер.

Политик выразил искреннюю признательность губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и всем своим коллегам, которые выступили соавторами документа, а также уверенность, что данная совместная работа будет продолжена и расширена.

«Хочу подчеркнуть, что фракция ЛДПР в Государственной думе и лично глава партии Леонид Слуцкий неоднократно выступали с предложением расширить меры поддержки участникам специальной военной операции», — добавил он.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя