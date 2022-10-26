В Севастополе мужчине ужесточили срок за оскорбление участников судебного процесса

В Севастополе ранее судимый уроженец Уфы привлечен к уголовной ответственности за оскорбление участников судебного разбирательства

«Установлено, что в октябре 2021 года, находясь в зале судебного заседания в качестве подсудимого, мужчина не согласился с решением суда по его ходатайству, стал вести себя агрессивно и высказал в адрес присутствующих участников судебного разбирательства унижающие честь и достоинство нецензурные выражения», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Ранее он уже осужден за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суда, дебошира приговорили к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Ольга Сурикова