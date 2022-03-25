Крымчанку оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Вышла на несанкционированный митинг

Центральный районный суд Симферополя привлек к ответственности жительницу Крыма за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Она обязана будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что 25-летняя жительница Симферопольского района вышла к зданию Госсовета Крыма на несанкционированную акцию протеста с плакатом, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных Сил РФ.

В отношении женщины сотрудники полиции составили протокол по статье КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Напомним, ранее в Севастополе был оштрафован мужчина за незаконную акцию протеста на Графской пристани. Он держал в руках плакат с надписью, которая подрывала доверие к проведению специальной военной операции.

Ольга Сурикова