В Севастополе задержали расклейщика объявлений, совершившего квартирную кражу

В Севастополе задержан расклейщик объявлений, совершивший квартирную кражу. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД России.

Установлено, что 44-летний мужчина, осуществляя расклейку рекламных объявлений в подъезде многоквартирного дома на улице Маячной, заметил, что дверь в одну из квартир была приоткрыта – хозяева занимались подготовкой к переезду. Убедившись в отсутствии свидетелей, он тайком проник в чужое жилище и похитил обнаруженную в коридоре мужскую сумку.

В подвальном помещении многоэтажки он обыскал украденный аксессуар, но не найдя в нем ничего ценного, выбросил. Как оказалось, в одном из карманов сумки находилось 600 долларов , которые он не заметил.

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Бесхозную сумку с документами и деньгами обнаружил один из жильцов дома и вернул владельцу, который по факту кражи обратился в полицию.

Также оказалось, что в подъезде работала камера видеонаблюдения, которая и засняла преступление.

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Ольга Сурикова