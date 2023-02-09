В гибели на пожаре 8 строителей «Тавриды» обвинили женщину-завхоза

Происшествия
09-02-2023
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Одной из руководящих сотрудниц подрядной организации предъявлено обвинение по делу о гибели на пожаре 8 строителей «Тавриды», сообщает пресс-служба ГСУ Следкома России по Крыму и Севастополю.

В частности, уточняется, что предъявлено обвинение заведующей хозяйством хозяйственного участка строительно-производственного управления стройорганизации в нарушении требований пожарной безопасности, а также соблюдение подчиненными работниками инструкций по охране труда, производственной и трудовой дисциплин.

Напомним, ранним утром 2 февраля в строительном модуле, расположенном в поселке Сахарная Головка Инкермана, произошло возгорание. В результате трагедии погибли восемь рабочих, проживавших в общежитии.

В пресс-службе также сообщили, что уголовное дело соединено в единое производство с ранее возбужденным по ч.3 ст. 109 УК РФ (по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ольга Сурикова

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