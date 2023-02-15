Севастопольцу грозит 15 лет за призывы к терактам и попытку сжечь пункт гумпомощи

Житель Севастополя летом прошлого года пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, что вскрылось при расследовании ранее возбужденного против него уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Установлено, что он создал радикальное неформальное движение «Украинский севастопольский корпус», в TГ-канале которого публиковал призывы к терактам.

Летом прошлого года мужчина попытался поджечь пункта сбора гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР.

На него заведено уголовное дело. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ольга Сурикова