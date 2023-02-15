Хозяина развлекательного комплекса в «Муссоне» оштрафовали за грязные аттракционы

В Севастополе суд оштрафовал предпринимателя за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в детском развлекательном центре ТЦ «Муссона».

Проверка проводилась прокуратурой с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

Установлено, что в развлекательном центре «Муссония», где размещены аттракционы для детей, допускались нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. Так, на момент проверки отсутствовал достаточный запас дезинфицирующих средств, не проводилась профилактическая текущая дезинфекция помещений и мест общего пользования, не осуществлялся учет текущей дезинфекции мест общего пользования и аттракционов, не производилось обеззараживание воздуха с применением необходимого оборудования в полном объеме, допускались иные нарушения.

Прокуратура возбудила в отношении хозяина развлекательного комплекса дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал виновное лицо на 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщалось, Роспотребнадзор до этого оштрафовал предпринимателя за в допуске ребенка-инвалида на аттракцион.

Ольга Сурикова