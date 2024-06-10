В Крыму пожарные спасли опаленного огнем ежа

В Феодосии на пожаре на открытой местности из огня был спасен еж.

В Феодосии горела сухая растительность на 5 тыс. кв. м. Тушение осложнялось сильным ветром и болотистой местностью. На месте работали 56 специалистов и 12 единиц техники.

При этом огнеборцы 20 пожарно-спасательной части Окопный Даниил и Бажура Виталий спасли ежа и забрали в часть. Бедолагу накормили и напоили, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Сейчас животное в надежных чрезвычайных руках.

Напомним, в Севастополе сотрудники МЧС России спасли щенка из домовой ямы.