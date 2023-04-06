В Севастополе обнаружили немецкую авиабомбу

В Севастополе утром на улице Ерошенко обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Он идентифицирован как немецкая авиационная бомба SD-250, сообщает пресс-служба севастопольского главка МЧС.

Предмет найден сотрудниками Специализированного отряда ведомства при плановой отработке заявок и идентифицирован как немецкая авиационная бомба SD-250. В непосредственной близости к месту обнаружения находится зона жилой застройки. Главное управление МЧС России по городу Севастополю переведено в режим чрезвычайной ситуации. Опасная территория оцеплена.

В ведомстве уточнили, что состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку. Находка будет транспортирована на спецполигон для последующего уничтожения путем контролируемого подрыва. Организована работа оперативного штаба, к месту направлена оперативная группа Главного управления.

Напомним, ранее была ликвидирована бомба времен Великой Отечественной войны в садоводческом товариществе «Поиск» в Балаклавском районе.

Ольга Сурикова