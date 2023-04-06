В Севастополе открыли новый садик на Героев Бреста

В Севастополе ввели в эксплуатацию еще один детский сад — на улице Героев Бреста, 50.

Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест: это 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Садик обладает современной инфраструктурой, оснащен игровыми и спортивной площадками, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Также губернатор дал поручение сделать безопасный переход к саду, чтобы родителям было удобно водить сюда своих детей.

«Коллектив уже сформирован, родители тоже ждут открытия. Сейчас новое здание проходит обязательную процедуру лицензирования. Ожидается, что в конце апреля новый садик уже примет воспитанников», — сообщил Развожаев.

Ольга Сурикова