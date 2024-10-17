В Севастополе задержали мужчину за кражу электросамоката

Севастопольские оперативники задержали 41-летний разнорабочего, ранее судимого за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он подозревается в краже электросамоката стоимостью 30 тысяч рублей.

Выполняя работу курьера, мужчина заметил в подъезде многоэтажки электрический самокат. В следующий раз он вернулся и похитил транспортное средство. У электросамоката не было противоугонного троса и сигнализацией.

Обнаружив пропажу, 23-летний потерпевший обратился в полицию, и опубликовал в интернете запись с камер видеонаблюдения.

Увидев публикации в телеграм-каналах, похититель испугался и спрятал электросамокат на территории кафе, где он подрабатывал охранником.

Личность похитителя была установлена, его задержали во время очередной рабочей смены. Виновный в краже сознался и показал, где спрятал электросамокат. Сотрудники полиции вернули двухколёсный транспорт владельцу.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Анна Левина