В России запретят пропаганду чайлдфри

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает пропаганду отказа от деторождения. Документ был поддержан 388 депутатами.

Законопроект вносит изменения в ряд федеральных законов, в том числе законы о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, о рекламе и о средствах массовой информации.

За пропаганду предусмотрены серьезные штрафы:

• до 400 тысяч рублей для физических лиц;

• до 800 тысяч рублей для должностных лиц;

• до 5 миллионов рублей для юридических лиц.

В то же время подчеркивается, что закон не запрещает само по себе идеологию чайлдфри и не ущемляет права женщин на сознательный отказ от деторождения.

«Решение, рожать детей или нет, принимать женщине, — подчеркнули в Госдуме. – Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина