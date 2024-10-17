В России запретят пропаганду чайлдфри

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает пропаганду отказа от деторождения. Документ был поддержан 388 депутатами.
Законопроект вносит изменения в ряд федеральных законов, в том числе законы о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, о рекламе и о средствах массовой информации.
За пропаганду предусмотрены серьезные штрафы:
• до 400 тысяч рублей для физических лиц;
• до 800 тысяч рублей для должностных лиц;
• до 5 миллионов рублей для юридических лиц.
В то же время подчеркивается, что закон не запрещает само по себе идеологию чайлдфри и не ущемляет права женщин на сознательный отказ от деторождения.
«Решение, рожать детей или нет, принимать женщине, — подчеркнули в Госдуме. – Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка».
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