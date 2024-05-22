В Севастополе задержали мужчину, который осквернил символ воинской славы

Полицейские установили и задержали мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы в центре Севастополя, сообщили в пресс-службе полиции города.
В соцсетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина, находясь на площади Ушакова, справил естественную нужду на инсталляцию, посвященную Дню Победы в Великой
Задержанным оказался 27-летний местный житель, имеющий судимости за кражу, хранение наркотиков, вождение в нетрезвом виде, использование поддельных документов. Он признался, что сделал это в пьяном состоянии.
В настоящее время задержанный доставлен сотрудниками полиции в следственный орган для дальнейшего разбирательства.
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Ольга Сурикова