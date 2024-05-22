Минздрав: В Крыму стабильная ситуация с поставками лекарств диабетикам

В соцсетях на протяжении последних месяцев появлялась информация о недостатке инсулина в городских аптеках и больницах Крыма, а также неизвестные призывали к сбору средств на лекарства для диабетиков. В Минздраве Республики Крым назвали эти сообщения вбросом и подчеркнули, что опубликованные счета никакого отношения к сбору денег на медикаменты не имеют.

Спешим заверить, что инсулин и необходимые препараты имеются в аптеках в достаточном количестве, сообщили в Минздраве РК.

«По информации производителей, нарушений сроков поставки инсулинов на территорию республики не предвидится», — уточнили в ведомстве.

Ольга Сурикова