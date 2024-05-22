В Думу внесли законопроект о штрафе за выгул собак опасных пород без намордника

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о введении штрафа до 3 тыс. рублей за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка в общественных местах. Правительство РФ в своем отзыве указало, что инициатива избыточна. Документы размещены в думской базе данных.

Полномочиями составлять протоколы и рассматривать дела предлагается наделить сотрудников полиции.

В пояснительной записке указано, что запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь на уровне регионального или местного законодательства, «а меры ответственности за нарушение и вовсе не прописаны практически нигде».

«Считаем, что введение на федеральном уровне ответственности за нарушение правил содержания и выгула крупных и потенциально опасных пород собак — это назревшая и оправданная мера, которая при этом не ущемляет в правах добросовестных собаководов, которые и так используют намордники и поводки при выгуле домашних питомцев», — указали авторы инициативы.

Ольга Сурикова