В Севастополе ночью обокрали машину

Отсутствие охранной сигнализации в иномарке сыграло на руку преступнику
Севастопольским оперативникам удалось задержать подозреваемого в краже имущества из автомобиля.
В полицию обратился 30-летний владелец автомобиля «Тойота» с заявлением о краже электронного оборудования из машины на общую сумму около 23 тысяч рублей.
Как стало известно, пишет пресс-служба УМВД города, инцидент произошёл в ночное время в Ленинском районе. Воспользовавшись отсутствием сигнализации, задержанный демонтировал стекло водительской двери и похитил музыкальную аудиосистему и видеорегистратор, а затем скрылся.
Украденное имущество мужчина сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги успел потратить.
Задержанному молодому мужчине теперь грозит срок до 5 лет за кражу.
Напомним, в Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже имущества из автомобиля. Он позарился на электроинструменты, оставленные в машине.
Ольга Сурикова