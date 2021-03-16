В Севастополе ночью обокрали машину

Отсутствие охранной сигнализации в иномарке сыграло на руку преступнику

Севастопольским оперативникам удалось задержать подозреваемого в краже имущества из автомобиля.

В полицию обратился 30-летний владелец автомобиля «Тойота» с заявлением о краже электронного оборудования из машины на общую сумму около 23 тысяч рублей.

Как стало известно, пишет пресс-служба УМВД города, инцидент произошёл в ночное время в Ленинском районе. Воспользовавшись отсутствием сигнализации, задержанный демонтировал стекло водительской двери и похитил музыкальную аудиосистему и видеорегистратор, а затем скрылся.

Украденное имущество мужчина сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги успел потратить.

Задержанному молодому мужчине теперь грозит срок до 5 лет за кражу.

Напомним, в Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже имущества из автомобиля. Он позарился на электроинструменты, оставленные в машине.

Ольга Сурикова