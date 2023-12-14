В Севастополе задержали 19-летнего парня, который оскорбил и угрожал избить водителя автобуса

Севастопольские полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который оскорбил и угрожал избить водителя маршрутного автобуса.

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Видео инцидента было выложено в соцсетях. На нем видно, как молодой человек, находясь возле маршрутного автобуса, оскорблял водителя нецензурной бранью, замахивался на него и угрожал избить.

После завершения рабочего дня потерпевший, 59-летний мужчина, обратился с заявлением в полицию. Была установлена личность дебошира. Им оказался 19-летний местный житель. Он частично признал свою вину, на него заведено уголовное дело.

В отношении злоумышленника отделом дознания полиции возбуждено уголовное дело Хулиганство, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова