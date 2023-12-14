На Фиоленте сдана в эксплуатацию врачебная амбулатория

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил ход строительства врачебной амбулатории на Фиоленте. Сейчас идет процесс лицензирования медучреждения, в январе оно будет готово к открытию.

На Фиоленте никаких поликлиник/амбулаторий никогда не было. Взрослые сейчас ездят в поликлинику на Ерошенко, а детей возят — на Юмашева. Теперь на Фиолентовском шоссе, 66, откроется новая амбулатория, рассчитанная на 100 посещений в смену. Врачи будут вести прием взрослых и детей.

Здесь, как отметил губернатор, будут принимать терапевты, педиатры, хирург, ЛОР. В амбулатории предусмотрены процедурные кабинеты, кабинет ЭКГ, кабинет неотложной помощи, кабинет медицинской профилактики и перевязочные. Снаружи оборудована зона отдыха, рядом с амбулаторией обустроили парковку на 30 мест.

Ольга Сурикова