На проспекте Победы женщина стреляла по подросткам

В севастопольских соцсетях распространяется видео, на котором запечатлена некая женщина, как утверждается на пр. Победы, стреляющая по подросткам из оружия неустановленной конструкции.

В комментариях к публикациям с данным видео многие жители района сообщают, что подростки, снимающие стрельбу, переодически занимаются травлей этой женщины и ее сына инвалида.

Напомним, в Севастополе Следком возбудил уголовное дело по факту стрельбы несовершеннолетним на детской площадке на улице Шевченко. В ведомстве действия расценены как хулиганство , выраженное в грубом нарушении общественного порядка и проявления неуважения к обществу.