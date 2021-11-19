В Севастополе заболеваемость коронавирусом снизилась на 16,7%

Оперштаб

Власти Севастополя констатировали стабилизацию ситуации с коронавирусом. Такая информация была озвучена сегодня, 19 ноября, на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В частности, директор департамента здравоохранения Виталий Денисов доложил, что коэффициент распространение коронавируса на данный момент составляет 0,97. Заболеваемость снизилась на 6,7%, если сравнивать с предыдущими месяцами, а если понедельно — снижение произошло на 16,7%. Внебольничные пневмонии сократились на 33,3% помесячно, а если от недели к неделе —на 47%.

«Мы это ощущаем на коечном фонде. На амбулаторном лечении 3 тыс. человек, на стационаре, на кислороде — 342 человека, а целый месяц было почти по 500 человек. В реанимации — 75 человек, на ИВЛ — всего 3 человека», — отметил Денисов.

Также, по его данным, детей с ОРВИ и пневмонией — 212 человек, из них с ковидом — 11. Свободных коек более 200.

В свою очередь, положительную тенденцию подтвердила и Главный санитарный врач Севастополя Анна Мелюх.

«На начало ноября наметилась стабилизация ситуации. На сегодня наблюдается небольшое снижение. Снижение наблюдается у дошкольников и в школьной группе», — добавила она.

Напомним, на заседании оперштаба было принято решение о послаблении ограничений в сфере общепита и разрешили работу детским кружкам.

Ольга Сурикова