Севастополец получит штраф за сброшенные мимо контейнеров мешки с мусором

Инцидент был заснят местной жительницей

В Севастополе привлекли к ответственности местного жителя за организацию свалки мусора рядом с контейнерами. Поводом для проверки стало видео неравнодушной жительницы города, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Правонарушение было выявлено в Ленинском районе. На видеозаписи видно, как неизвестный мужчина привез на автомобиле с прицепом бытовые отходы в пластиковых мешках и оставил их вблизи контейнеров для сбора мусора. Нарушителем оказался 33-летний местный житель.

Его привлекли к ответственности за несоблюдение требований при обращении с отходами. Ему грозит административный штраф от одной до двух тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе планируется установка видеонаблюдения за контейнерными площадками.

Ольга Сурикова