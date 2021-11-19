В Севастополе ослабили ограничения общепиту и разрешили работу детских кружков

Заседание оперштаба

Сегодня, 19 ноября, состоялось заседание оперативного штаба в правительстве Севастополя, на котором были пересмотрены действующие в регионе антиковидные ограничения.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что к нему поступает много обращений от жителей с просьбой возобновить работу детских кружков. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась и контролируемая.

В связи с этим он предложил с понедельника, 22 ноября, возобновить работу секций дополнительного образования в очном режиме.

Еще одним принятым решение на оперштабе стало разрешение театрам и кинотеатрам наполнять залы посетителями в объеме не 50%, а 70% от вместимости.

Общепит теперь может работать ночью, но посетители по-прежнему обязаны предъявлять qr-коды. «Мы снимем режим «ночного времени» с пятницы следующей недели», – пообещал Развожаев.

На данный момент режим повышенной готовности действует в Севастополе до 1 декабря, и, по словам губернатора, он, скорее всего, будет продлен.

Ольга Сурикова