В Севастополе ослабили ограничения общепиту и разрешили работу детских кружков

Заседание оперштаба
Сегодня, 19 ноября, состоялось заседание оперативного штаба в правительстве Севастополя, на котором были пересмотрены действующие в регионе антиковидные ограничения.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что к нему поступает много обращений от жителей с просьбой возобновить работу детских кружков. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась и контролируемая.
В связи с этим он предложил с понедельника, 22 ноября, возобновить работу секций дополнительного образования в очном режиме.
Еще одним принятым решение на оперштабе стало разрешение театрам и кинотеатрам наполнять залы посетителями в объеме не 50%, а 70% от вместимости.
Общепит теперь может работать ночью, но посетители по-прежнему обязаны предъявлять qr-коды. «Мы снимем режим «ночного времени» с пятницы следующей недели», – пообещал Развожаев.
На данный момент режим повышенной готовности действует в Севастополе до 1 декабря, и, по словам губернатора, он, скорее всего, будет продлен.
Ольга Сурикова