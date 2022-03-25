Ремонт парома в Севастополе затруднен из-за нюансов с импортными деталями

Доставляются сложным маршрутом

В правительстве Севастополя планируют завершить ремонт двух паромов к началу летнего сезона. Данный вопрос обсуждался на заседании исполнительного органа власти 24 марта.

Губернатор Михаил Развожаев, уточняя, на какой стадии находится ремонт паромов, подчеркнул, что нужно его ускорить и уже выпускать на линию оба.

«Мы заканчиваем ремонт первого парома. С понедельника выходим на ходовые испытания. И с первых чисел производим замену с текущим паромом и приступаем к ремонту второго парома. Есть определенные нюансы, что там импортные запчасти и усложнилась логистика их доставки», — пояснил глава департамента транспорта Павел Иено.

На замечание губернатора о том, что эти детали и до новых санкций, введенных после начала военной спецоперации России на Украине, производили «кулибинским способом», он подчеркнул, что разработан сложный маршрут их доставки из страны производителя.

«Мы из Европы заказываем детали и везем через материк новыми логистическими маршрутами, но будем стараться к сезону отремонтировать. И второй также запустим», — пообещал Иено.

Отметим, паромы «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Нахимов» произведены в 80-х годах прошлого века в Норвегии. В Севастополе они с 2012 года и в последнее время часто выходят из строя.

Ольга Сурикова

Фото: obyektiv.press

