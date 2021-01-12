Обычная крымская семья: жена бросила нож мужу и чуть не убила сына

Женщине лень было встать и передать нож, она решила бросить

Необдуманный поступок матери в новогодние праздники едва не стоил жизни ее сыну. Трагический случай произошел в крымской семье в селе Охотское, пишет «КП – Крым».

Женщина 8 января готовила салаты. В этом время ее сожитель попросил передать ему нож, чтобы отрезать колбасы. В этот момент хозяйка дома решила упростить себе жизнь и бросить нож мужчине через всю комнату.

Она надеялась, что муж сможет поймать нож, однако тут и произошла трагедия. Острый предмет вонзился в живот 19-летнему сыну, который не сразу и понял, что случилось. Скорую вызывал гражданский муж, а вот мать долго не могла поверить в то, что совершила.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда.

Парень был в срочном порядке госпитализирован. Мать попала ему в правую часть живота. Молодому человеку диагностировали проникающее ранение брюшной полости с повреждением слепой кишки и внутренним кровотечением.

Напомним, Севастопольские правоохранители задержали 31-летнюю местную жительницу, которая, поссорившись со своим парнем, ранила его ножом в живот.