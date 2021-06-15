В Севастополе за выходные в ДТП пострадали 6 человек

Задержано было 12 водителей в пьяном состоянии

За три выходных дня на дорогах Севастополя произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили различные травмы, сообщает городское УГИБДД УМВД.

При этом произошло две аварии с участием и по вине пьяных водителей.

Первое происшествие зарегистрировано в субботу, 12 июня, вечером на улице Горпищенко в районе дома № 9. Водитель автомобиля Мицубиси врезался припаркованный слева автомобиль Шкода. В результате ДТП водитель второй иномарки с различными травмами был доставлен в городскую больницу.

Второе ДТП произошло в воскресенье, 13 июня, на подъезде к поселку Кача. Водитель автомобиля КИА на правом закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался в Опель, который двигался во встречном направлении по своей полосе. В результате ДТП пострадали оба водителя, они были доставлены в больницу и после оказания медпомощи отпущены домой.

Всего, как сообщают в пресс-службе ведомства, за праздничные выходные дни было выявлено 186 административных правонарушений, в том числе: 12 водителей управляли транспортным средством в пьяном виде, из них два водителя повторно сели за руль в таком состоянии в течение года, за что попали под уголовную ответственность.

Также 12 автовладельцев выехали на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД, 24 нарушили правила проезда пешеходных переходов, 16 пешеходов — правила перехода проезжей части. Отметим, что пять водителей перевозили детей без автокресел, 21 нарушили правила остановки и стоянки, за что их автомобили были эвакуированы на штрафную площадку.

Ольга Сурикова