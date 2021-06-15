Двум севастопольцам грозит срок за фиктивную постановку на учет 6 иностранцев

В Севастополе двух местных жителей привлекут к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учёт иностранцев, сообщает пресс-служба городского УМВД.

На них заведены уголовные дела

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Теперь им грозят крупные штрафы или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, пограничники задержали в Севастополе изготовителя поддельных документов, по которым граждане Украины попадали в Россию.

Ольга Сурикова