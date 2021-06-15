Двум севастопольцам грозит срок за фиктивную постановку на учет 6 иностранцев

На них заведены уголовные дела
В Севастополе двух местных жителей привлекут к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учёт иностранцев, сообщает пресс-служба городского УМВД.
Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России установили, что два местных жителя в Нахимовском районе осуществили фиктивную постановку на учёт 6 иностранцев. При этом им не было предоставлено помещение для проживания.
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«В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе.
Теперь им грозят крупные штрафы или лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, пограничники задержали в Севастополе изготовителя поддельных документов, по которым граждане Украины попадали в Россию.
Ольга Сурикова