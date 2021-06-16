Где в Севастополе не будет света

Неотложные и плановые работы

В Севастополе в связи с производством неотложных ремонтных работ 16 июня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 часов

ул. Революции 1905 года 30-38,35,41-45; ул. Харьковская 17-27; ул. Адмирала Азарова 37-45; ул. Симферопольская 8,12-16 ул. Галины Прокопенко 50

с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 09:00 до 18:00 часов

Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7

Также плановое отключение электроэнергии по 18 июня ежедневно с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии.