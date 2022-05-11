В Севастополе парад 9 мая охраняли более тысячи правоохранителей

Привлекались казаки и дружинники

В Севастополе 9 мая в различных мероприятиях, приуроченных Дню Победы в Великой Отечественной войне и годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие около 60 тысяч местных жителей и гостей города. Данная цифра была озвучена сегодня, 11 мая, в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

В своем докладе директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин отметил, что в период с 7 по 9 мая охранялись все памятники в Севастополе, посвященные Великой Отечественной войне, силами казачества и народных дружинников.

А уже 9 мая было привлечено на утреннюю и дневную часть мероприятий 1 140 человек, из них 87 членов ДНД и казачества. На вечернюю концертную программу задействовали около 230 человек.

Савчин уточнил, что, по данным УМВД, в параде Победы приняли участи около 50 тысяч человек, 30 тысяч из которых стали участниками акции «Бессмертный полк».

Зрителями вечернего концерта стали около 10 тысяч человек.

«Нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций не допущено. Преступлений не зафиксировано. Каких-либо ситуаций, требующих вмешательства, тоже зафиксировано не было», — отчитался чиновник.

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Ольга Сурикова