В Севастополе за сутки вывезли 12,4 тонны загрязненного мазутом грунта

В правительстве Севастополя предоставили оперативную информацию о ликвидации последствий выброса мазута по состоянию на 27 января.
В воскресенье, 26 января, волонтеры и сотрудники МЧС очищали береговую черту на пляжах «Золотой», «Инжир», на побережье Херсонеса. Вывезли мешки с загрязненным грунтом с пляжей «Золотой», «Инжир», «Голубая бухта» и «Серебряный бриз».
За этот день вывезли 12,4 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено уже 604,934 тонны грунта.
Сегодня спасатели и волонтеры работают в районе Балаклавы.
На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 9 птиц.
Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.
Напомним, специалисты Морспасслужбы Минтранса раньше запланированного срока завершили откачку мазута из танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе.
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Ольга Сурикова