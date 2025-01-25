Полностью завершена откачка мазута из танкера «Волгонефть-239»

Специалисты Морспасслужбы Минтранса раньше запланированного срока завершили откачку мазута из танкера «Волгонефть-239».

Сейчас зачищают танки для разделки и дальнейшей утилизации.

В период с 19 по 25 января из танкера в битумовозы было откачано 1488 т мазута, после чего он был перегружен в 20 железнодорожных цистерн. Для откачки мазута его разогревали. Благодаря температуре в 45 градусов он становился жидким.

Для проезда техники к танкеру была организована временная дорога, а вокруг корпуса создана защитная насыпь, на которой обустроили площадку из бетонных плит.