Новый способ очистки гальки от мазута тестируют в Анапе

В Анапе, на галечном пляже в Сукко, тестируется новый метод очистки от мазута.

Основная проблема заключается в том, что каменистый грунт затрудняет экологическую очистку.

Владимир Каляев, руководитель группы проектов развития «Сколтеха», объясняет, как используются полипропиленовые сети для удаления загрязнений.

Раскладывают сеть, накрывают ею загрязнённый грунт. Затем закрывают ее как авоську и промывают в холодной воде. После этого раскрывают сеть и проверяют состояние камней.

Как сообщают в оперативном штабе Краснодарского края, после таких действий характерный блеск от нефтяной пленки исчез, остался только естественный блеск мокрой гальки. После очистки сеть подлежит утилизации.