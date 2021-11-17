В Севастополе за сутки выписаны 435 человек после выздоровления COVID-19

Заболевших на сотню меньше

В Севастополе по состоянию на 17 ноября зарегистрированы 344 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

435 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 7 человек в возрасте от 68 до 86 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 45 005 человек.

В настоящий момент выздоровели 37 496 человек, 1 547 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 17 ноября сделали прививку от коронавируса 218 665 человек. Второй этап вакцинации прошли 182 719 жителей региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 17 ноября поступило более 261 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.