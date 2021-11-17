В Севастополе пьяная женщина-водитель устроила массовое ДТП

Не согласна с тестом на алкоголь

В Севастополе вечером 16 ноября на Фиолентовском шоссе произошло столкновение четырех автомобилей. Женщина за рулем BMW снесла три иномарки.

«Женщина 1993 года рождения, управляя автомобилем «BMW», совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Renault», затем, по касательной, задела два автомобиля: «BMW» и «Nissan», — сообщила замначальника пресс-службы городского УМВД Мария Нажа.

В результате ДТП пострадавших нет, технические повреждения получили только автомобили.

При этом сотрудники полиции установили, что виновница имеет признаки опьянения, освидетельствование подтвердило из подозрения. Однако женщина была с ним не согласна, но и от предложения проследовать в медучреждение ответила отказом.

В результате виновница ДТП привлечена к административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст.12.26 ч.1 КоАП РФ), за что ей грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2-х лет, уточнили в МВД.

Напомним, недавно на трассе Севастополь -Ялта произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, в котором пострадали 12 человек.

Ольга Сурикова