Противогазы из Крыма пытались вывезти во Францию

До этого их продавали в различные страны мира

Крымские таможенники выявили канал контрабанды военных противогазов из Крыма за границу. Об этом сообщила пресс-служба Южной оперативной таможни.

Сотрудники таможни провели оперативно-розыскные мероприятия на территории почтового отделения «Москва Шереметьево».

«В результате обнаружены и изъяты два комплекта летных противогазовых фильтрующих (поглощающих) коробок, которые севастопольский предприниматель пытался отправить по почте во Францию», – говорится в сообщении.

Таможенники выяснили, что мужчина неоднократно отправлял в различные страны продукцию военного назначения, указывая в документах, что товар имеет гражданское назначение.

На него завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК России (незаконное перемещение через таможенную границу иного вооружения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишении свободы на срок до семи лет с крупным штрафом.

Напомним, в Севастополе бывший военнослужащий получил срок за кражу парашютов из воинской части.

Ольга Сурикова