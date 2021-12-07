Где в Севастополе сегодня не будет воды

Аварийные работы

Сегодня, 7 декабря, часть улиц Гагаринского района останется без воды.

Как сообщил «Водоканал», в связи с аварийными работами на сетях горводопровода, с 9:30 до 20 часов (ориентировочно) вода не будет подаваться по следующим адреса:

Фиолентовское шоссе (2),

проспект Октябрьской революции (нечетная сторона).

Улицы Адмирала Юмашева,

Степаняна,

Адмирала Фадеева,

Щитовая,

Летчиков,

Парковая,

Стрелецкая,

Коралловая,

Волнистая,

Красивая,

Муссонная.

Проезд Стрелецкий.

Администрация «Водоканала» приносит свои извинения за временные неудобства и просит отнестись с пониманием.

Ольга Сурикова