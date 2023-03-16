В Севастополе построят еще одну дорогу для разгрузки развязки на 5 км

В Севастополе планируется строительство небольшой дороги для разгрузки дорожного движения в районе 5-го километра на время реконструкции развязки, известной больше как «Огурец».

Новая дорога свяжет между собой Монастырское и Балаклавское шоссе. Об этом во время эфира в соцсети Вконтакте рассказал и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.

По его словам, соединение дорогой Монастырского шоссе и улицы Дениса Ракицкого позволит перенаправить транспортные потоки и разгрузить 5 км.

В ближайшее время, добавил Иено, будет заключен контракт на проектирование.

Напомним, замруководителя дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Александр Ширяев рассказал, что на 2023 год запланирован ремонт автомобильной дороги, проходящей вдоль СТ «Медик», СТ «Овощевод». По этой дороге можно будет проехать вдоль железной дороги от Французского военного кладбища к «высоте горной», минуя реконструируемый «огурец».

Ольга Сурикова

Фото: sevastopol.su