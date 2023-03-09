Полиция Севастополя задержала пособника телефонных мошенников

Полиция Севастополя задержала члена группы мошенников, обманувших восемь пенсионеров на 2,4 млн рублей.

Злоумышленники требовали у пенсионеров крупные суммы денег, которые необходимо было передать через курьера, за освобождение родственников якобы ставших виновниками ДТП.

Задержанный, 53-летний мужчина в одном из мессенджеров нашёл объявление о нелегальном заработке в качестве курьера телефонных мошенников. Связавшись в переписке с куратором, он получил подробную инструкцию и дал своё согласие об участии в преступной схеме.

Мужчина на такси приезжал к пенсионерам, забирал деньги и перечислял их на счета сообщников, получая при этом вознаграждение в виде десяти процентов от суммы.

Во время досмотра личных вещей задержанного изъяты похищенные обманом 130 тысяч рублей, которые он не успел перечислить своим сообщникам.

Напомним, жительница Севастополя «поздравила» мошенников с 8 марта почти 2,5 млн рублей.

Дмитрий Островский