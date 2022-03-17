В Севастополе за сутки коронавирусом заболели почти 200 человек

Днем ранее было менее 100

В Севастополе по состоянию на утро на 17 марта зарегистрировано 195 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 4 человек в возрасте от 69 до 87 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 26 человек. Выписано 39 пациентов. На данный момент в больницах находится 395 пациентов, из них 299 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 552 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 80 173 человека, выздоровели 76 598.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 17 марта сделали прививку от коронавируса 306 250 человек. Второй этап вакцинации прошли 294 995 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 17 марта поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.