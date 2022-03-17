В Севастополе полиция изъяла из народного музея опасную мину

Возбуждено уголовное дело

В Севастополе сотрудники полиции в «Народном музее обороны Севастополя 1941-1942 г.» изъяли предмет похожий на корпус фугасной мины. Боеприпас мог представлять угрозу для окружающих, его отправили на экспертизу, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«По заключению экспертов изъятый предмет является взрывным устройством промышленного изготовления – корпусом осколочно-фугасной минометной мины, снаряженной взрывчатым веществом – тротилом», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному инциденту.

Полиция, что незаконные операции с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами предусматривают уголовную ответственность и влекут наказание в виде лишения свободы.

Ольга Сурикова