В Новобобровке до конца года отремонтируют ДК

В селе Новобобровка до конца года завершат ремонт Дома культуры и досуга. Строительная готовность объекта – 90%, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В департаменте культуры подчеркивают, что ремонт объектов культуры в севастопольских селах давно назрел.

«Это здание 1989 года постройки, и за это время в нем еще ни разу не было ремонта. В этом году это третий объект, который сдаем в сельской местности. Мы уже отремонтировали музыкальную школу в Верхнесадовом и до конца года сдадим клуб в Родниковом», — рассказала директор департамента культуры Ирина Романец

По словам руководителя профильного ведомства, в селе проживает около 400 человек, которые ждут открытия Дома культуры после ремонта и возобновления работы фольклорного ансамбля «Гармония», детского инструментального кружка «Гармошка» и краеведческого кружка «Познай свой мир».

В ходе ремонта в ДК обновили крышу, крыльцо, оштукатурили стены, утеплили фасад, установили вентиляцию и противопожарный водовод, однако на объекте наблюдается небольшое отставание, но в департаменте культуры уверяют, что ремонт завершится до конца ноября. Цена контракта – порядка 9 млн рублей.

После завершения капитального ремонта планируется провести переоснащение помещений — будут закуплены театральные кресла, одежда сцены, рециркуляторы, очистные сооружения, механика сцены и цифровое пианино.

Напомним, в марте 2019 года Севастопольский суд вынес обвинительный приговор директору строительной организации, который при проведении капремонта Орлиновского центра культуры и досуга присвоил свыше 5 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский