Стали известны подробности стрельбы в Брянске

Ряд Telegram-каналов рассказывают, что стрелявшая девочка Алина была замкнутой и тесно общалась в основном с сестрой-близнецом Дарьей.

Одноклассники буллили замкнутую и тихую девочку. Особенно буллинг усилился в последнее время, когда у Алины возник конфликт с одноклассницей Мариной (убита).

Конфликт предположительно был из-за одноклассника (тяжело ранен). Марина стала еще больше настраивать детей против Алины. Два месяца назад учителя вызвали родителей детей и попытались урегулировать ситуацию, но не смогли. Закончилось

Напомним, страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 г. Брянска. Ученица 8 класса пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка.