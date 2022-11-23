В Севастополе насчитывается около 120 проблемных дома

В Севастополе в Единый реестр проблемных объектов, в которых застройщик более полугода не выполняет обязательства перед участниками долевого строительства либо является банкротом, включены 11 многоквартирных домов.

Застройщиками являются ПК «ЖСК «Парковый-14», ЖСК «Жилком», ЖСК «Остряково» и ЖСК «Корабел».

На данный момент многоквартирный дом по пр. Генерала Острякова, 3, ранее также включенный в ЕРПО, достроен и введен в эксплуатацию. Вмешательство прокуратуры позволило разрешить проблемные вопросы и восстановить права 54 дольщиков, говорилось на коллегии прокуратуры города.

Помимо Единого реестра проблемных объектов, в Севастополе составлен собственный перечень строящихся домов, требующих повышенного внимания со стороны органов исполнительной власти, государственного контроля и надзора.

Он сейчас содержит сведения о 117 проблемных многоквартирных домах. При этом не принят нормативно правовой акт об оказании пострадавшим гражданам – участникам строительства региональных мер поддержки.

В настоящее время в Севастополе 11 застройщиков осуществляют строительство 21 многоквартирного дома. В целях финансирования строительной деятельности заключено свыше 2,5 тысяч договоров участия в долевом строительстве.

Ольга Сурикова