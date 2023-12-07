В Севастополе мужчину, избившего человека за замечание, могут посадить на 3 года

В Севастополе 46-летний мужчина избил 52-летного севастопольца за замечание, сделанное в отношении собаки без поводка.

Полиция Севастополя установила, что агрессор выгуливал собаку без поводка в частном секторе. В какой-то момент его овчарка громко залаяла. Это не понравилось мужчине, работавшему на огороде стоящего рядом дома, и он сделал замечание прохожему, попросив держать своего питомца на поводке.

Словесный конфликт перерос в избиение, в ходе которого собачник нанес несколько ударов по голове своего оппонента, от чего тот упал на землю, а после еще одиннадцать ударов кулаками и ногой по лицу.

Агрессору светит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, за драку после матча в Севастополе дисквалифицировали футболиста.