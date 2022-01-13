В Севастополе водитель на скорости снес и разбил три автомобиля

Водитель еще молодой

В Севастополе 12 января лихач разогнался на Столетовском проспекте и, не справившись с управлением врезался в три автомобиля. ДТП произошло в 19:35 и, чудом, обошлось без пострадавших.

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Водитель 2002 года рождения управлял автомобилем Toyota.

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«Не учел дорожные условия, не правильно выбрал скорость движения, в результате чего автомобиль занесло, и совершил столкновение с тремя транспортными средствами, остановившимися на запрещающий сигнал светофора: Mazda, Suzuki и Mitsubishi», — сообщила замначальника УМВД России Севастополю Мария Нажа.

Уточняется, что все транспортные средства получили технические повреждения. При чем по видео, которые выложили очевидцы, повреждения очень серьезные.

Напомним, на улице Фадеева водитель не смог справится с управлением врезался в забор и совершил опрокидывание автомобиля.

Ольга Сурикова