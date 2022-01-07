На дорогах Севастополя будут искать пьяных водителей

Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус» пройдут на дорогах Севастополя в выходные дни, 8 и 9 января, и утром в понедельник.

Об этом сообщает управление ГИБДД по Севастополю.

«Данные мероприятия проводятся с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, и пресечения правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения», — пояснили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения в течение года после лишения данного права предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, ранее в ГИБДД сообщили, что автоинспекторы Севастополя в канун Нового года выявили пять пьяных водителей.

Дарья Тимофеева

Фото: управление ГИБДД по Севастополю