Подробности ДТП на площади Захарова с участием военного грузовика

Сегодня в Севастополе на площади Захарова произошло страшное ДТП с участием военного грузовика. Подробности произошедшего озвучил вице-губернатор Александр Кулагин, который выехал на место по поручению главы города.

«На площади Захарова… произошло ДТП с военным грузовиком. К сожалению, один человек погиб, пострадали женщина и ребенок, которые доставлены в городские больницы. Женщина в состоянии средней тяжести, без каких-либо жизнеугрожающих симптомов. Ребенок с ушибами позвоночника», — сообщил Кулагин в своем Telegram-канале.

По его данным, повреждено 8 автомобилей. Вся необходимая помощь пострадавшим городом оказывается, заверил чиновник.

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Ольга Сурикова