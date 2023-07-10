Максим Кривонос: Большинство выпускников школ остаются учиться в Севастополе

В Севастополе завершилась кампания по сдаче ЕГЭ, городу есть чем гордиться – 16 стобалльников, трое ребят сумели получить 100 баллов одновременно по двум предметам.

О том, как в целом, прошла кампания по сдаче ЕГЭ в нашем городе, куда поступают севастопольские выпускники и какие специальности у них в приоритете «Севкор» побеседовал и исполняющим обязанности директора департамента образования и науки Максимом Кривоносом.

— Как вы можете в целом охарактеризовать итоги ЕГЭ в Севастополе?

— По предварительным итогам в 2023 государственная итоговая аттестация прошла на достаточно хорошем уровне. Севастопольские выпускники показали достойный уровень подготовки. Средний балл ЕГЭ повысился в сравнении с прошлым годом по предметам: физика на 2,58%, а по истории на 2,51%. Увеличилась доля высокобалльников по предметам: география на 4,9%, химия на 11,6%, физика на 2,2%, история на 9,5%, обществознание на 14,6%, биология на 2,3%. Количество выпускников, получивших на экзаменах максимальные 100 баллов увеличилось практически в три раза и составило 16 человек (в 2022 году – 6 человек).

— Сколько детей сдавали ЕГЭ, сколько справились сколько нет?

— Экзамены в основной период ЕГЭ – 2023 сдали 2 265 выпускников текущего года. Окончательные итоги экзаменационной кампании – 2023 будут подведены после 14 июля 2023 года, с учетом резервных сроков, в которых приняли участие выпускники, у которых совпали предметы по выбору для сдачи экзамена в один день в основной период или по состоянию здоровья. По их итогам выпускникам будут выданы аттестаты о среднем общем образовании.

— Какое место Севастополь занимает по результатам ЕГЭ в стране?

— По результатам оценки субъектов Российской Федерации Севастополь в 2022 году, по интегрированной оценке качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур занял – 32 место, в 2021 году это было – 47 место. По организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ в 2022 году у Севастополя – 19 место, в 2021 году – 22 место.

Общую оценку проведения экзаменационной кампании ЕГЭ 2023 года Рособрнадзор предоставит в начале сентября. В целом, средние баллы ЕГЭ по предметам, которые показали севастопольские выпускники, сопоставимы со средними баллами по стране. Общую оценку проведения экзаменационной кампании ЕГЭ в 2023 году в Севастополе даст Рособрнадзор в начале сентября.

— Какие предметы из необязательных при сдаче ЕГЭ чаще всего выбирали выпускники в этом году?

— Самым популярным предметом по выбору у севастопольцев остается обществознание. Его выбрали около 45% участников. В числе лидеров также физика 18,5, в этом году увеличилось количество участников, выбравших информатику 19%. Историю выбрали 17% участников.

— Какие школы продемонстрировали самые лучшие итоги ЕГЭ в этом году?

— Рейтинги школ по результатам ЕГЭ не составляется. Мы можем озвучить образовательные организации, подготовившие наших стобалльников: Гимназия № 1, Гимназия № 2, Гимназия № 10, ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 22, ГБОУ СОШ № 43, ГБОУ СОШ № 58, ГБОУ «ЭКОТЕХ+».

В этом году у нас 16 стобалльников, среди них выпускник, который получил максимальные 100 баллов по двум предметам и две выпускницы прошлых лет.

— Какой процент севастопольских выпускников планирует поступать в высшие учебные заведения, ориентируясь на итоги прошлого года?

— В 2022-2023 учебном году закончили 11 класс 2130 обучающихся. Из них 74% выпускников планируют поступление в высшие учебные заведения.

— В Какие регионы чаще всего уезжают учиться севастопольские выпускники, ориентируясь на итоги прошлого года?

— Более половины выпускников, а именно 55,4 %, планируют продолжить обучение именно в Севастополе. 44,6 % выпускников чаще всего выбирают ВУЗы Ростовской области, Краснодарского края, Воронежской области, Республики Крым, а также городов федерального значения Санкт-Петербург и Москва.

— В Какие ВУЗы чаще всего поступают севастопольские выпускники, ориентируясь на итоги прошлого года?

— Наши выпускники поступают в Севастопольский государственный университет, Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова, филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополе, филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Севастополе и другие.

Среди ВУЗов субъектов РФ наиболее популярными для севастопольских выпускников являются: Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва, Академия управления МВД России, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский авиационный институт, Кубанский государственный университет, Московском институте психоанализа, Донской государственный технический университет, Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Московский государственный областной университет, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Медицинская академия имени С. И. Георгиевского – высшее учебное заведение в составе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и другие.

— Какие специальности популярнее всего среди севастопольских выпускников, ориентируясь на итоги прошлого года?

— Выпускники общеобразовательных учреждений выбирают профессии по следующим специальностям: военные специальности; IT специальности, судовождение; эксплуатация судовых энергетических установок; атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг; информационная безопасность телекоммуникационных систем; радиотехника; механика и робототехника; радиоэлектронные системы и комплексы; медицинские специальности; юридические специальности; журналистика; экономические специальности; лингвистика; туризм и гостиничное дело.

— Какое напутствие вы бы дали севастопольским выпускникам, на что стоит обратить внимание при выборе профессии и ВУЗа?

— Для выпускников начинается новый увлекательный период под названием студенческая жизнь. Главное – определиться с будущей профессией, тем направлением, с которым хотелось бы связать свою жизнь. Всем нам известно высказывание Конфуция: «Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». Ребятам желаем стать отличными грамотными специалистами. Молодежь способна менять мир к лучшему, для этого нужно желание и упорство.

Беседовала Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба департамента образования и науки