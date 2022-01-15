В Севастополе за ночь произошло 11 обрывов проводов

В городе бушует сильный ветер
В Севастополе сегодня, 15 января, в городе всю ночь бушевал сильный ветер, поэтому не обошлось без аварийных ситуаций.
В пресс-службе правительства города сообщили аварийные бригады коммунальных служб работают в усиленном режиме. За ночь поступило 11 обращений.
В настоящее время работает бригада в районе балки Бергмана, где обрыв провода и частично отключены 6 ТП.
Горсовет работает на Пожаров, где тоже повреждены провода. Севастопольэнерго отрабатывает 4 заявки на также по обрыву проводов.
По информации, предоставленной управляющими организациями, по состоянию на 09:00 аварийных ситуаций не выявлено.
Заявок от граждан на поврежденные порывистым ветром кровли, козырьки входных групп, поваленные деревья на отчетное время не поступало.
Горячая линия Департамента городского хозяйства: +7 978 570-73-85
Единая аварийно-диспетчерская служба Севастополя: 1563 (со стационарного телефона), +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).
Телефоны управляющих компаний и коммунальныхпредприятий:
ООО «УК «Гагаринского района – 1» +7 (978) 876 85 24
ГУПС«УК Гагаринского района – 2» +7 (978) 888 02 80
ООО «Управляющая компания» +7 (978) 607 05 53
ООО «УК «Центр» +7 (978) 141 80 35
ГУПС «УК «Инкерман» +7 (978) 513 19 71
ГУПС «УК «Север» +7 (978) 986 31 01
ГУПС «Стрелецкая бухта» +7 (978) 876 85 24
ГУПС «УК «Нахимовского района» +7 (978) 000 00 09
ООО «УК «Балаклавского района» +7 (978) 143 22 91
ГБУ «Госжилфонд» +7 (978) 607 05 53 ГУПС
«Севтеплоэнерго» — 8 800 777 00 19 (звонок бесплатный, круглосуточно); центральная аварийно-диспетчерская служба: 54-54-19, 54-54-73;
Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона): 71-43-82, 71-46-19
ГУПС «Водоканал» +7 (8692) 54 42 68, 54 47 80
ГБУ «Горсвет» +7 (8692) 48 74 05
ООО «Севастопольэнерго» 8 800 733 33 10
ПАО «Севастопольгаз» — 104
Напомним, в Севастополе жители Корабельной стороны остались без света из-за несогласованных работ строителей.
Ольга Сурикова