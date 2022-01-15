В Севастополе за ночь произошло 11 обрывов проводов

В городе бушует сильный ветер

В Севастополе сегодня, 15 января, в городе всю ночь бушевал сильный ветер, поэтому не обошлось без аварийных ситуаций.

В пресс-службе правительства города сообщили аварийные бригады коммунальных служб работают в усиленном режиме. За ночь поступило 11 обращений.

В настоящее время работает бригада в районе балки Бергмана, где обрыв провода и частично отключены 6 ТП.

Горсовет работает на Пожаров, где тоже повреждены провода. Севастопольэнерго отрабатывает 4 заявки на также по обрыву проводов.

По информации, предоставленной управляющими организациями, по состоянию на 09:00 аварийных ситуаций не выявлено.

Заявок от граждан на поврежденные порывистым ветром кровли, козырьки входных групп, поваленные деревья на отчетное время не поступало.

Горячая линия Департамента городского хозяйства: +7 978 570-73-85

Единая аварийно-диспетчерская служба Севастополя: 1563 (со стационарного телефона), +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Телефоны управляющих компаний и коммунальныхпредприятий:

ООО «УК «Гагаринского района – 1» +7 (978) 876 85 24

ГУПС«УК Гагаринского района – 2» +7 (978) 888 02 80

ООО «Управляющая компания» +7 (978) 607 05 53

ООО «УК «Центр» +7 (978) 141 80 35

ГУПС «УК «Инкерман» +7 (978) 513 19 71

ГУПС «УК «Север» +7 (978) 986 31 01

ГУПС «Стрелецкая бухта» +7 (978) 876 85 24

ГУПС «УК «Нахимовского района» +7 (978) 000 00 09

ООО «УК «Балаклавского района» +7 (978) 143 22 91

ГБУ «Госжилфонд» +7 (978) 607 05 53 ГУПС

«Севтеплоэнерго» — 8 800 777 00 19 (звонок бесплатный, круглосуточно); центральная аварийно-диспетчерская служба: 54-54-19, 54-54-73;

Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона): 71-43-82, 71-46-19

ГУПС «Водоканал» +7 (8692) 54 42 68, 54 47 80

ГБУ «Горсвет» +7 (8692) 48 74 05

ООО «Севастопольэнерго» 8 800 733 33 10

ПАО «Севастопольгаз» — 104

Напомним, в Севастополе жители Корабельной стороны остались без света из-за несогласованных работ строителей.

Ольга Сурикова